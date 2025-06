Okaka: "Per lo Scudetto occhio anche alla Roma. Con Gasperini diventeranno molto temibili"

TUTTOSPORT - L'ex attaccante della Roma Stefano Okaka, attualmente svincolato dopo l'esperienza con l'İstanbul Başakşehir, ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano. Il classe 1989, tra le altre cose, ha parlato delle squadre che secondo lui il prossimo anno potrebbero contendersi lo Scudetto. Queste le sue parole.

Cosa serve alla Juve di Tudor per puntare allo Scudetto?

"L'ha dichiarato lui stesso: questa rosa con tre innesti di alto livello può puntare al primo posto, anche se l'anno prossimo mi aspetto grande bagarre in alto. Il Napoli di Conte sarà la squadra da battere con Inter, Milan e Juve a inseguire. Occhio anche alla Roma: con Gasperini diventeranno molto temibili per il vertice...".