Oggi alle 12 si parte con i rinnovi

IL TEMPO (G. TUR.) - Al via la campagna abbonamenti 2025/2026. Inizia oggi la prima di tre fasi, a partire dalle 12 fino alle 12:59 del 26 giugno, quella in cui i tifosi della Roma potranno rinnovare la propria tessera. Sarà possibile confermare il proprio posto della passata stagione o allo stesso tempo sceglierne uno diverso tra quelli disponibili nei vari settori. Dalle 14 del 26 giugno fino alle 10:59 del 30 giugno, invece, andrà avanti la fase del rinnovo, ma, il posto dello scorso anno non sarà più garantito. In Curva Sud il rinnovo parte da 269 euro e arriva fino a 332. , in Nord da 255 a 321, in Monte Mario da 809 a 1056 e in Tevere da 438 a 954.