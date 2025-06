Obiettivo 40mila abbonamenti. Dal 4 luglio la vendita libera

Ieri alle 15.30 è ripartita la campagna abbonamenti della Roma dopo due giorni di stop. (...) A causa del problema tecnico, la Roma è stata costretta a cambiare le date per le fasi di vendita. Quella per i rinnovi continuerà fino al 30 giugno (inizialmente la chiusura era prevista il 26). I tifosi potranno rinnovare la propria tessera anche dal 30 giugno al 13 luglio, ma il loro posto non sarà più garantito. (...) Alle ore 16 di venerdì 4 luglio partirà la vendita libera. L'obiettivo è arrivare a 40.000 tessere. (...)

(Il Messaggero)