Obiettivo 100 milioni per far felice Gasp

La Roma sta iniziando a fare i conti in vista della prossima finestra di mercato, con l'obiettivo di raggiungere circa 100 milioni di euro dalle cessioni. Questa cifra permetterà a Florent Ghisolfi di modellare una rosa che rispecchi le richieste di Gian Piero Gasperini. Il nuovo tecnico ha già tracciato le sue priorità: almeno quattro rinforzi, tra cui due esterni per il suo modulo 3-4-2-1, un difensore centrale e un attaccante con caratteristiche idonee al suo gioco verticale. C'è però una scadenza imminente da rispettare: entro il 30 giugno, il club giallorosso dovrà generare plusvalenze per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Le prime operazioni già concluse rappresentano un passo concreto in questa direzione.

Tra le operazioni già definite, spicca il riscatto di Zalewski da parte dell'Inter per 6,5 milioni di euro, cifra che va interamente a bilancio come plusvalenza. La cessione di Dahl al Benfica ha fruttato 11 milioni (9 più 2 di bonus), con la Roma che mantiene un diritto sul 40% di una futura rivendita. Infine, l'accordo per il passaggio di Angeliño all'Al-Hilal per 25 milioni di euro sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Anche il Sunderland ha contribuito con il riscatto di Enzo Le Fée per 24 milioni (18 più 6 di bonus). Il totale finora si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro. Il resto dovrà arrivare da cessioni ancora da definire.

Le situazioni più delicate riguardano tuttavia Hermoso, Kumbulla e Abraham. Il primo, arrivato a parametro zero, percepisce un ingaggio superiore ai 3 milioni e potrebbe essere ceduto per 6-7 milioni in Germania o Spagna. Kumbulla, rilanciato dopo il prestito all'Espanyol, ha una valutazione simile. Abraham è invece l'elemento più prezioso: la sua partenza, in Premier League o in Turchia, potrebbe consentire al club di superare la soglia dei 100 milioni di euro.

Oltre ai "pezzi grossi", la Roma sta lavorando anche su cessioni minori. Solbakken, legato alla Roma fino al 2027, è in uscita dopo la retrocessione con l'Empoli: si punta a incassare 4-5 milioni, stessa cifra stimata per Darboe, che interessa a Cremonese e Pisa. I giovani Pagano e Cherubini saranno valutati durante il ritiro di Trigoria, così come Oliveras, rientrato dalla Dinamo Zagabria. Anche da questi elementi potrebbero arrivare risorse utili per costruire la nuova Roma e, al contempo, rispettare le normative UEFA.

(corsera)