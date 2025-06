Nuovo Stadio, ora gioca solo la Roma

Decisive le prossime settimane per la conclusione della progettazione del nuovo stadio della Roma. Questo perché la società giallorossa finalmente potrà avere a disposizione l’intera area su cui svolgere le indagini archeologiche, prescritte dalla delibera di pubblica utilità votata dall’Assemblea Capitolina, e che finora sono state una vera e propria spina nel fianco dei tecnici che vi lavorano. Gli scavi sono stati a lungo impediti a causa dei vari ricorsi presentati dai residenti dell’area, che hanno costretto il Comune a procedere con atti perentori, rinunciando alla via bonaria inizialmente intrapresa. [...] Il 13 maggio scorso il Comune aveva infatti intimato la restituzione dell’area entro e non oltre la fine del mese. Nuovo ricorso al TAR, ma questa volta da subito si è capito come i margini di vittoria per l’autoricambi fossero ridottissimi. Già nella prima istanza di sospensiva infatti il Presidente della Sezione del Tribunale Morabito, nel respingerla, aveva evidenziato come l’atto del Comune fosse legittimo. [...] La Roma quindi potrà finalmente completare le indagini archeologiche, per poi ultimare il progetto definitivo e presentarlo in Campidoglio. Forse non entro la scadenza che si era data, ma comunque in tempo utile per avere la nuova casa nella stagione del centenario.

(ilromanista.eu)

