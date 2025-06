Nuova linea: via i giovani per fare cassa

È una corsa contro il tempo, e la Roma lo sa. Manca una sola giornata alla chiusura del bilancio, e a Trigoria si continua a lavorare senza sosta per [...] generare plusvalenze per almeno 15-18 milioni di euro, così da rientrare nei parametri del settlement agreement e scongiurare nuove sanzioni. Le difficoltà incontrate nel piazzare gli esuberi della prima squadra hanno complicato i piani iniziali, portando il direttore sportivo Frederic Massara a cambiare strategia e puntare tutto sul settore giovanile. [...]

Le trattative in corso possono garantire la cifra richiesta dalla Uefa. Il Torino sta per chiudere una doppia operazione per Federico Terlizzi, centrale classe 2007, campione d'Italia con la Roma U17 due anni fa e Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006. Un pacchetto da 7 milioni di euro di sole plusvalenze. Riccardo Pagano è vicinissimo al trasferimento al Bari per 2 milioni di euro. La buona stagione in prestito al Catanzaro ha convinto i pugliesi: il ds Magalini è atteso nelle prossime ore a Trigoria per chiudere l'affare.

Un altro nome in uscita è Luigi Cherubini, attaccante esterno classe 2004, lo scorso anno grande protagonista in Serie B con la Carrarese. Su di lui ci sono Sassuolo e Bologna, pronte a versare circa 4 milioni di euro nelle casse giallorosse. Intoccabile invece Mannini, che piace all'Ajax, ma dovrebbe andare in ritiro con Gasperini. Infine è corsa contro il tempo per i 3,5 milioni di euro che il Boca Juniors dovrebbe pagare per portare in Argentina Leandro Paredes. Oggi scade la clausola speciale per il club Xeneizes, che domani non potrà più sfruttare la corsia preferenziale presente nel contratto.

(la Repubblica)