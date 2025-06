Nelsson torna in Turchia. Pressing per Gourna

IL TEMPO (F. BIAFORA) - È durata pochi mesi l'avventura di Nelsson alla Roma. Il difensore, arrivato durante il calciomercato di gennaio per sostituire Hermoso, ha avuto poco spazio e non rientra nei piani giallorossi: è scaduto il diritto di riscatto da 10 milioni più 2 di bonus e farà ritorno al Galatasaray.

Superati i tempi del riscatto anche su Gourna-Douath, ma la sua situazione è differente. Sia la dirigenza che Gasperini ne apprezzano le qualità e c'è la volontà di tenerlo. Anche se non sono stati pagati i 19,6 milioni previsti dall'accordo con il Salisburgo, sono in corso dei dialoghi per trovare un'intesa con lo sconto. Potendo anche contare sulla volontà del francese di rimanere a Roma.