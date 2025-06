Nella bolla del Mondiale si buca il pallone

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Mentre negli Stati Uniti va in scena il ricchissimo Mondiale per Club, in Italia il calcio muore nel silenzio: la Procura ha chiesto il fallimento del Taranto, la Lucchese è già sparita, la Spal ripartirà dall’Eccellenza per una fidejussione mancata, il Brescia dalla Serie D. Con i soldi guadagnati da un pareggio qualsiasi di questo show globale, si sarebbero potute salvare tutte.

Taranto conta 200.000 abitanti, a Brescia ha debuttato Totti, Lucca ha visto in panchina Lippi e Orrico, la Spal è un pezzo di storia vera. Tra il 2000 e il 2024 sono fallite 185 squadre, 146 solo in Serie C. E nel frattempo, la Salernitana retrocede dopo un campionato già finito e lascia l’eco di un calcio che scompare mentre trionfa la plastica dell’apparenza. (...)