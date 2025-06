N'Dicka resta in bilico: serve una cessione entro il 30 giugno

[...] La Roma deve incamerare denaro entro il 30 giugno per rispettare i parametri del fair play finanziario. Non bastano i circa 30 milioni entrati dalle cessioni di Le Fée al Sunderland e Dahl al Benfica. E neppure l'imminente addio di Zalewski, che verrà riscattato dall'Inter per 6,5 milioni. A Trigoria erano abbastanza tranquilli fino alla scorsa settimana, perché stava per concretizzarsi il trasferimento di Angelino all'Al-Hilal, ma le lungaggini della negoziazione dovute anche alla perplessità del giocatore hanno fatto saltare l'affare, almeno momentaneamente [...] L'operazione che sistemerebbe ogni problema sarebbe la vendita di Evan N'Dicka, ieri premiato in patria come miglior calciatore ivoriano dell'anno. Sarebbe una rinuncia dolorosa ma anche comprensibile, a certe condizioni. [...] Nel cosiddetto settlement agreement firmato nell'agosto 2022 il club sotto monitoraggio si è impegnato entro quattro stagioni, quindi come ha osservato Ranieri entro il giugno 2026, a raggiungere un equilibrio finanziario accettabile: l'Uefa non pretende che il bilancio sia in pareggio o addirittura in attivo ma che non si discosti da perdite aggregate di 60 milioni nel periodo in esame [...] Lo scorso anno, per esempio, la società ha chiuso il bilancio a -81 milioni. Un rosso pesante ma incoraggiante rispetto al -102 del 2023. Se la violazione sarà trascurabile, pagherà una multa. [...]

(Corsport)