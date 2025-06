Nazionale, Ranieri resiste: ieri summit di mercato con Gasperini e Ghisolfi

Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, ufficializzato ieri, il presidente federale Gabriele

Gravina ha individuato il nome giusto per guidare la Nazionale verso il Mondiale del

2026: Claudio Ranieri. [...]

Ma da Trigoria arriva un primo, segnale deciso: Ranieri non è intenzionato a lasciare il suo ruolo nella Roma. Proprio ieri Ranieri ha partecipato a un summit operativo con il ds Ghisolfi e il nuovo allenatore Gasperini. Nessun accenno all'addio, anzi: l'obiettivo è tracciare la rotta del nuovo progetto tecnico giallorosso. Si parla di mercato, si valutano i nodi strategici: la risposta alla Figc sarebbe quindi «no». [...]

Nel frattempo la società lavora su diverse questioni spinose. Il futuro del portiere Svilar resta in bilico: i giallorossi non sono ancora arrivati ad offrire i 4 milioni, bonus compresi, chiesti dai suoi agenti che nei giorni scorsi hanno incontrato il Milan, che sta per cedere Maignan al Chelsea. Ndicka, invece, piace a Manchester United e Tottenham ma la Roma lo valuta 40 milioni. Interesse forte anche su Angelino, cercato dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, in alternativa a Theo Hernandez. In uscita potrebbe esserci anche Paredes: il Boca Juniors non ha smesso di pensare a lui, ma la decisione spetta al giocatore e a Gasperini. [...]

(corsera)