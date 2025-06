Nazionale da aiutare a partire dai club

Prima la vergognosa prestazione di Oslo, poi l'esonero del ct Spalletti, che tuttavia andrà in panchina contro la Moldova, infine le voci, che non sono ancora certezze, sul possibile arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. [...] Se non siamo andati per due volte consecutive al Mondiale e adesso rischiamo di non andarci per la terza volta, ci saranno ragioni profonde, no? Non sarà mica colpa soltanto di un allenatore... [...] Sempre responsabilità dei commissari tecnici, o forse bisogna rivedere qualcosa nell'organizzazione generale del calcio italiano? Possibile che i settori giovanili siano pieni di stranieri, possibile che io debba vedere giocatori che indossano la maglia azzurra e che non sanno fare uno stop o un dribbling, oppure non conoscono i tempi di una sovrapposizione o di una corretta marcatura a scalare? [...]

Ora il nome più gettonato è quello di Claudio Ranieri. Bravissimo tecnico e bravissima persona. Penso che, data la situazione nella quale ci troviamo, la sua esperienza e il suo buonsenso possano risultare determinanti. In questo momento non ci sono da inventare colpi di magia, non ci sono da inseguire strani progetti: bisogna mettere in campo una squadra che abbia una logica, che sia concreta ed efficace. [...]

Ranieri è un allenatore molto empatico, sa toccare le corde giuste con i suoi ragazzi. C'è bisogno di costruire un gruppo forte, coeso, dove tutti si sacrificano in nome della causa comune e dove non prevalgono gli istinti egoistici. Non stiamo a parlare di difesa a tre o a quattro, quello è l'ultimo dei problemi. Se arriverà, Ranieri dovrà scegliere i giocatori e poi metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. [...] La ricerca della serenità credo debba essere il primo obiettivo di Ranieri. [...]

(gasport - A. Sacchi)