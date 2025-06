Napoli, c'è l'idea Chiesa. La Roma "tenta" Krstovic

Dopo aver vinto lo scudetto, il quarto della sua storia, il Napoli continua a sognare in grande. [...] Ci sarà però da risolvere il rebus Osimhen, che ha rifiutato l'Al Hilal perché certo di potersi trasferire in un top club europeo. [...] Il sogno del nigeriano è di giocare in Inghilterra e visto che al Napoli piace quel Nunez che il Liverpool ha messo sul mercato si sta tentando di imbastire una trattativa per un possibile scambio che coinvolga anche Chiesa, il quale sembra intenzionato a tornare in Italia. [...]

Si muove anche la Roma, con il nuovo ds Massara deciso a chiudere alcune operazioni in uscita entro il 30 giugno. [...] Sono quindi in dirittura d'arrivo i trasferimento di Paredes al Boca Juniors e quello di Shomurodov che è conteso da Istanbul Basaksehir e Rennes. [...] Il giocatore però vorrebbe andare nella Mls statunitense, dove in passato aveva avuto offerte. In entrata i nomi per la Roma sono sempre quelli di Lucumì del Bologna per la difesa, la cui clausola valida fino al 10 luglio è di 28 milioni, De Cuyper del Bruges per la fascia destra e di Krstovic del Lecce per l'attacco. Nomi che non esaltano la piazza, ma che piacciono al tecnico Gasperini. [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)