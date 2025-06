Missione Champions. Gasperini a Trigoria per studiare la rosa

D'amore (per la Roma) e d'accordo (sugli obiettivi). Gian Piero Gasperini non ha dubitato sul futuro neanche quando la proprietà giallorossa ha provato a contattare Fabregas e Terzic, alla ricerca di alternative valide in caso di fumata nera. Per la Roma il tecnico di Grugliasco ha salutato l'Atalanta e rifiutato la Juventus [...] A convincerlo, oltre alla piazza, è stata la stima mostrata da Claudio Ranieri, che avrebbe rinunciato a lui soltanto per Antonio Conte. Decisiva pure la spinta dei Friedkin, innamorati del suo calcio spettacolare, convinti dai risultati centrati a Bergamo: su tutti la costanza in campionato. Per la proprietà giallorossa Gasperini è l'uomo giusto per tornare in Champions League dopo sette anni. È questo l'obiettivo irrinunciabile della prossima stagione. Per il prestigio e per il bilancio. [...] Tradotto: i Friedkin non possono mettere mano al portafogli come vorrebbero. Ma lo faranno presto, quando le regole lo permetteranno. Del resto, la parola chiave del contratto triennale offerto a Gasperini è "progetto". Quella della Roma è una prospettiva vincente: ora l'accesso in Champions, domani chissà. Perché l'ex allenatore dell'Atalanta vuole chiudere la carriera vincendo almeno uno scudetto. E per farlo ha scelto Trigoria, dove la prossima settimana (mercoledì sarà nella Capitale per il matrimonio di Gianluca Scamacca) inizierà lo studio della rosa con Ranieri e il ds Ghisolfi. Con loro c'è molta sintonia, oltre alla consapevolezza di non poter imbastire da subito un mercato da sceicchi.

(La Repubblica)