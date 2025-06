Mile, lavoro senza sosta in attesa del rinnovo

Ad Anversa, in una palestra moderna e accogliente, Mile Svilar sta già sudando sette camicie per presentarsi al meglio all'Olimpico per l'inizio del campionato. Il portiere della Roma, affiancato da un preparatore atletico stimato, non si concede riposo e si dedica con grande intensità alla preparazione fisica. (...) Svilar è il protagonista indiscusso di queste sessioni: il suo obiettivo è chiaro, ovvero confermarsi come uno dei migliori portieri in Italia e guidare la Roma verso traguardi importanti.

La prossima settimana si preannuncia cruciale per il futuro di Svilar con la Roma. A Trigoria, il direttore sportivo Ghisolfi e il senior advisor Ranieri incontreranno l'agente del portiere (e forse anche Svilar stesso) per presentare l'offerta definitiva per il rinnovo. Le trattative, condotte con trasparenza, sembrano vicine alla chiusura. Svilar ha più volte espresso il desiderio di rimanere a Trigoria, e sia Ranieri che Gasperini lo considerano un pilastro fondamentale e il numero uno ideale per la Roma.

L'accordo appare ormai una formalità, nonostante alcuni dettagli economici debbano ancora essere definiti. Attualmente, Svilar percepisce meno di un milione di euro, un ingaggio da riserva che stride con il suo ruolo di titolare e le eccellenti prestazioni dell'ultimo anno e mezzo. L'agente del portiere avrebbe rifiutato un'offerta di 3 milioni, ma Ghisolfi è pronto a rilanciare con una proposta da 3,5 milioni annui per cinque stagioni (più bonus), in linea con gli stipendi dei compagni di squadra. La mediazione di Ranieri, figura chiave nel nuovo progetto della Roma, sta facilitando il dialogo, avvicinando le parti a un'intesa che sembra ormai imminente.

Le qualità di Svilar non passano inosservate nemmeno tra i colleghi. Elia Caprile, portiere del Napoli in prestito al Cagliari nella scorsa stagione, ha elogiato il giallorosso in un'intervista, definendolo l'emblema del numero uno contemporaneo. "Guardi una partita della Roma e vedi il portiere moderno, in tutto e per tutto. La presenza sui cross, la comunicazione in campo, vive la partita per 95 minuti. Quando affronti Svilar, non hai mai la sensazione che segnare sia facile. Anche in un buon momento, pensi: 'Prima di fare gol a questo, ce ne vuole'. Il portiere di oggi è Svilar". Parole significative, pronunciate da un avversario che conosce bene il mestiere. (...)

(corsport)