Metodo Gasp: le punte ringraziano

Cosa hanno in comune Milito, Muriel, Zapata e Retegui? [...] I quattro centravanti hanno segnato la bellezza di 24, 22, 23 e 25 reti in un solo campionato. Indovinate chi li allenava? Eh sì, proprio lui, Gian Piero da Grugliasco, alias Gasperini. Che quando vede un centravanti, lo trasforma. [...] Un feeling naturale, quello con i numeri 9, di un signore che, restando all'ultimo quinquennio, ha portato l'Atalanta nella top four per Xg prodotti. [...] Il centravanti per Gasp è un ruolo speciale. [...] Dovendo sviluppare un gioco che ha i suoi punti di forza sulle fasce e tramite triangolazioni, deve sapersi muovere per favorire l'inserimento dei compagni e aprire spazi. [...]

Preambolo che porta alla domanda delle 100 pistole: Dovbyk è questo tipo di attaccante? [...] La prima risposta è negativa. [...] Quindi Dovbyk via? Calma. In primis perché la Roma non può permettersi minusvalenze. [...] A Gasp piacciono Lucca e Krstovic che bene o male hanno una valutazione simile. Ma che hanno comunque segnato più o meno come il gigante ucraino al primo anno in Italia, costretto a cambiare tre allenatori e che in passato, con un tecnico che pur essendo diverso da Gasp (Michel) ha fatto del gioco sulle fasce la sua stella polare, si è laureato capocannoniere della Liga. [...]

(Il Messaggero)