Mercato e staff: le prime mosse. Balerdi e Lucumì in cima alla lista

Finalmente è sbarcato a Roma. Per il matrimonio di Gianluca Scamacca, ma anche per fare il punto della situazione con Claudio Ranieri. Gian Piero Gasperini da ieri si è immerso ancora di più nella sua nuova avventura, quella che lo porterà presto a guidare i giallorossi per le prossime tre stagioni. L'ufficialità ancora non c'è e per averla ci sarà bisogno di qualche altro giorno, visto che l'allenatore piemontese deve ancora risolvere alcune questioni legate alla risoluzione del suo contratto con l'Atalanta (a cui è legato ancora per un altro anno, fino al 2026). Ma intanto ieri è tornato a vedersi dal vivo con quelli che saranno i suoi referenti in questa nuova avventura. (...) Di certo, però, Gasp si è visto con Ranieri, proprio per fare il punto su tante si-tuazioni, ad iniziare da quella di Mile Svilar, di cui si parla in altra parte del giornale. Il tecnico ha poi scelto di non recarsi alla funzione religiosa del matrimonio di Scamacca (chiesa di San Giovanni e Paolo, in zona Celo), anche per evitare qualsiasi tipo di situazione "spiacevole", recandosi solo dopo al ricevimento (dove ha parlato anche con alcuni senatori giallorossi come El Shaarawy e Pellegrini). (...) Con Ranieri il Gasp ha parlato della situazione del portiere, ma anche di altri giocatori. Ad iniziare da quelli su cui c'è un punto interrogativo come Pellegrini, Paredes e Dovbyk. Tre giganti della rosa, che però non si integrano perfettamente con le idee gasperiniane. Si è poi parlato anche dei giocatori che sono in giro altrove in prestito e che torneranno alla base. Tra questi Kumbulla potrebbe anche restare, il Gasp lo valuterà in ritiro. Più difficile invece che resti Hermoso, non solo perché guadagna tanto, ma anche perché non sembra avere le caratteristiche che il Gasp vuole per la propria difesa. Dove, per rinforzarla, sono invece al vaglio una serie di nomi: dall'argentino Balerdi (ma il Marsiglia chiede tanto,, oltre 30 milioni) al colombiano del Bologna Lucumì (che ha il contratto in scadenza tra un anno) fino a Kossonou. (...)

(gasport)