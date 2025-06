Massara: "Voglio vincere". Ma per salvare i big servono le plusvalenze

[...] Frederic Massara non promette scorciatoie, ma fissa un principio. E nel giorno della sua prima intervista ufficiale è già immerso nella nuova missione giallorossa. "Tornare in questo club è per me un motivo di grande orgoglio - spiega il dirigente - nella Roma ho vissuto dei momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società". [...] Il primo compito non è comprare. E' vendere. "Siamo tutti a conoscenza che ci sono dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario. Lavoreremo per fare cose sostenibili ma funzionali". [...] La Roma ha bisogno di plusvalenze entro il 30 giugno e il lavoro parte dai calciatori secondari. [...]

In questo senso, la trattativa per Eldor Shomurodov prosegue, con il Basaksehir che ha intensificato i contatti con il club giallorosso che punta a chiudere prima di fine mese. Stesso discorso per Saud Abdulhamid, per cui Tolosa e Lens hanno mostrato un interesse. [...] La speranza è non andare ad intaccare i gioielli di famiglia. Con Ndicka o Svilar, ogni problema plusvalenza sarebbe prontamente risolto. [...] Massara osserva, pianifica, imposta. "La rosa ha valore, lo ha dimostrato nella seconda parte della stagione con tantissimi risultati che hanno portato a una grande rimonta". [...] Il ritorno di Claudio Ranieri, stavolta come senior advisor, è un altro tassello: "E' un grande piacere ritrovarlo, anche se in una nuova veste. Sarà una veste anche per me importante". [...] Al centro del progetto c'è Gasperini: "Impersonerà lo spirito giusto. E' esigente, come dobbiamo esserlo tutti. I suoi risultati parlano da soli". [...]

(la Repubblica)