Massara torna a Trigoria e trova Ranieri. Piace Wesley per la fascia ma c'è la Juve

[...] Il 30 giugno si avvicina e Massara va a caccia di una decina di milioni di plusvalenze. Paredes è ad un passo dal Boca Juniors. Può salutare anche Shomurodov. L'Istanbul Basaksehir ha messo sul piatto 7 milioni di euro, ma nelle ultime ore si è inserito il Rennes. Il club turco resta in vantaggio, ma ha già pronto un piano 'B' (Mostafa del Nantes). La cessione di Angeliño all'Al-Hilal avrebbe aiutato Massara che ora spera di non dover sacrificare nessun big. E sulla lista dei cedibili c'è Evan Ndicka. L'ivoriano è arrivato a parametro zero nel 2023 e potrebbe fruttare una plusvalenza di circa 40 milioni. Su di lui Newcastle e Manchester United. Dopo aver sistemato i conti il mercato entrerà nel vivo. Fari puntati su Lucumì. Il centrale del Bologna ha una clausola da 28 milioni che però ha una data di scadenza: il 10 luglio. La Roma aspetterà quel giorno per tentare l'assalto e superare la concorrenza del Bournemouth di Tiago Pinto. [...] L'alternativa è Cresswell del Tolosa. I due club in questi giorni hanno intensificato i contatti: i francesi hanno chiesto Saud in prestito. Per rinforzare la fascia destra il duello è con la Juventus per Wesley. Sulla sinistra da ormai diverse settimane l'obiettivo è De Cuyper. In attacco piacciono Krstovic e Boving dello Sturm Graz. [...] Superati i problemi tecnici dei giorni scorsi, la campagna abbonamenti procede a gonfie vele. Staccate oltre 15.000 tessere e il

dato sui rinnovi è superiore a quello dell'anno scorso. [...]

(Il Messaggero)