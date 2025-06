Massara su Doukouré e Haraldsson. Paredes al Boca, Ndicka offerto al Real

LEGGO (F. BALZANI) - Tra Francia e Sudamerica. Il mercato della Roma, con l'arrivo di Massara, sposta qualche rotta di mercato in attesa della chiusura di bilancio al 30 giugno, data entro la quale il club dovrà effettuare almeno altre due cessioni. Poi via alla campagna rafforzamento voluta da Gasperini che prevede almeno 6 colpi: un difensore centrale, due esterni, un centrocampista e due attaccanti. Il nuovo ds ha preso nota e sta sondando in particolare quella Ligue 1 dove negli ultimi anni ha pescato decisamente bene: da Pjanic a Leao e Maignan, solo per citarne tre. E da qui potrebbe arrivare il primo rinforzo in difesa considerato il muro del Bologna per Lucumì. Le alternative al colombiano sono Cresswell del Tolosa ma soprattutto Doukouré dello Strasburgo. In mostra in questi giorni all'Europeo under 21 il francese di origini ivoriane è uno dei migliori prospetti del calcio transalpino ma ha il contratto in scadenza nel 2026 e può essere preso per 20 milioni. È nato a Lille, città molto cara a Massara e dove gioca un altro giocatore segnato sull'agenda: l'islandese Arnar Haraldsson. Che agisce da esterno sinistro offensivo e ha messo a segno 8 gol nell'ultima stagione. L'altro versante sotto osservazione è quello che porta in Brasile dove piacciono Wesley del Flamengo (ma sono ritenuti eccessivi i 30 milioni sparati) e Yuri Alberto attaccante del Corinthians. A centrocampo il nome in pole resta quello di O'Riley che ha già dato il suo gradimento per sbarcare a Roma. Come detto, però, bisognerà aspettare luglio e nel frattempo provare a piazzare altre cessioni. Dopo Le Fèe, Dahl e Zalewski è il turno di Paredes che andrà al Boca per 3,5 milioni. Ma non basta: addio anche a Shomurodov (conteso da Basaksehir e Rennes) e Saud destinato al Tolosa. Il sacrificio grosso potrebbe arrivare da Ndicka corteggiato da mezza Premier ed offerto anche al Real Madrid. Ma la Roma chiede 40 milioni. Prosegue a gonfie vele, infine, la campagna abbonamenti: oltre 25 mila tessere rinnovate.