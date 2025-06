Massara: "Roma sarai più forte"

[...] Frederic Massara detto Ricky è tornato a casa, dopo l'esilio, uno scudetto in bacheca con il Milan e qualche colpo piazzato qua e là (vedi Leao e Maignan). [...] Si è sentito voluto a Roma, lui che ha fatto parte della gestione Pallotta ma di quel club, pian piano, la nuova proprietà nel tempo, ha fatto a meno di tutti. [...] Massara a Roma ritrova Ranieri, che ha sfiorato in quei mesi del suo secondo ritorno, anno 2019, quando Claudio si è messo subito contro quella dirigenza, salvando proprio il talentuoso e garbato Ricky. [...] Sarà un mercato di slalom, ma ad alta velocità. Parla di questo Frederic. [...]

Punto primo: se stesso: "Tornare a Roma è motivo di orgoglio. Qui ho vissuto momenti significativi, mi sono legato alla città e alla tradizione del club. E adesso non vedo l'ora di abbracciare la nuova sfida". [...] Punto secondo: i Friedkin: "Li ho trovati molto determinati, passionali, vogliono regalare gioie ai romanisti, nel voler conquistare trofei". [...] Punto terzo: Ranieri: "E' un grande piacere ritrovarlo anche se in una nuova veste". [...] Punto quarto: Gasperini: "E' molto esigente e di questo abbiamo bisogno, dobbiamo esserlo tutti". [...] Punto cinque: la rosa della Roma: "E' di grande valore, lo ha dimostrato con la rimonta della seconda parte della stagione". Punto sei: i paletti del Fair play finanziario: "Ne siamo consapevoli e lavoreremo nella direzione per fare cose sostenibili, ma funzionali". [...] Punto sette: gli obiettivi. "Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è veramente un peccato". [...]

(il Messaggero)