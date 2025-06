Massara resta in pole. Avanza anche Balzaretti

[...] Claudio Ranieri ieri, poche ore dopo l'addio a Ghisolfi, ha temporeggiato in attesa di una decisione ufficiale da parte dei Friedkin. In pole per il ruolo di ds c'è Frederic Massara, stimato dallo stesso Ranieri e che conosce bene l'ambiente romanista avendo ricoperto lo stesso ruolo durante la gestione Pallotta. Al suo fianco, per tre stagioni c'era Federico Balzaretti che ha mantenuto un ottimo rapporto con Massara e potrebbe tornare a fargli da vice. L'alternativa è promuovere proprio Balzaretti nel ruolo di ds. [...] Di certo sarà una scelta "di campo". L'era degli algoritmi, infatti, sta per terminare a Trigoria dopo i flop con Pinto e Ghisolfi. Due nomi consigliati dalla Retexo di Charles Gould, la compagnia specializzata nella creazione di strategie e analisi per conto di società sportive. Si tornerà al metodo tradizionale affidato soprattutto alla saggezza di Ranieri. [...]

(Gasport)