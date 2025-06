Massara: "Miglioreremo ma senza stravolgere. La Champions? Manca"

Non è tempo di promesse: è tempo di lavorare. Frederic Massara lo ripete con tono fermo. [...] "A Roma ho vissuto esperienze straordinarie - racconta - e ritrovare questa realtà in una nuova veste è un motivo di grande orgoglio". Non è solo un ritorno emotivo, ma l'inizio di un compito delicato: costruire una squadra competitiva, rispettando i vincoli del Fair Play Finanziario e rispondendo alle aspettative di una proprietà che, parole sue, "ha passione e ambizione da vendere". [...] Accanto a lui, due figure fortemente volute per dare sostanza al progetto: Ranieri e Gasperini. [...] "Ritrovare Claudio è un piacere sincero. Il nostro rapporto è solido, e condividere ancora un percorso insieme può solo fare bene". [...]

Parole di stima anche per Gasperini: "E' uno che pretende tanto, ma è proprio quello che serve. Ha ottenuto risultati notevoli in questi anni". [...] La seconda parte della stagione ha dimostrato che c'è una base solida. "Ci sono i calciatori forti, l'idea è di migliorare senza stravolgere. Opereremo con intelligenza". [...] Nel frattempo, il club lavora per sistemare i conti entro il 30 giugno, con le cessioni di Paredes e Shomurodov. Il traguardo resta sullo sfondo, ma ben visibile: "Sono troppi anni che la Roma manca dalla Champions. E' un assenza che pesa. Ma lo ripeto: non è tempo di slogan". [...]

(corsera)