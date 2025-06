Massara con la Roma fino al 2028. «Avremo un futuro importante»

LEGGO (F. BALZANI) - «La leadership di Massara contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso". La firma, fino al 2028, era arrivata già mercoledì e ieri la Roma ha annunciato il nuovo direttore sportivo che prende il posto di Ghisolfi. Massara, già alla Roma tra il 2011 e il 2019, si è già confrontato con Ranieri e Gasperini su un agenda ricca di impegni. A partire dalle cessioni da effettuare entro il 30 giugno, manca poco alla Roma per rientrare nei parametri Uefa e poi poter investire. Dopo Le Fée, Dahl e Zalewski è ora il turno di Paredes (al Boca) e Shomurodov vicino ai turchi del Basaksehir. In entrata si intensifica il pressing su Wesley, esterno destro del Flamengo mentre il Napoli irrompe nella corsa per O'Riley. In difesa si punta a Lucumì, l'alternativa è Cresswell del Tolosa mentre in attacco piacciono Kalimuendo del Rennes e Yuri Alberto del Corinthians. Ieri, infine, è ripartita la campagna abbonamenti dopo lo stop di oltre 24 ore causato da un bug.