Massara a caccia di plusvalenze

Un contratto di tre anni e una Roma da ristrutturare. Frederic Massara accetta la sfida e torna a Trigoria, nel centro sportivo che lo ha visto crescere e diventare un vero direttore sportivo. (...) Il primo passo è centrare le plusvalenze previste dal settlement agreement. (...) Scavalcato il 30 giugno, proseguirà il vero lavoro per costruire una rosa formato Gasperini. Che ha le idee chiare da prima di formalizzare il contratto con la Roma: vorrebbe disfarsi di alcuni elementi pregiati, che però non hanno le qualità adatte per il suo calcio. Come Dovbyk, attaccante che andrà rivitalizzato e sul quale pesa uno stato di forma non eccellente. Per sostituirlo bisognerebbe prima trovare un acquirente disposto a spendere 35/40 milioni. E poi ci sarebbero da piazzare Abraham, tornato dal prestito al Milan, Shomurodov (piace al Basaksehir ma gli agenti dell'uzbeko hanno smentito che sia arrivata un'offer-ta alla Roma) e Baldanzi che potrebbe rientrare in uno scambio. A centrocampo serviranno un paio di pedine, considerando che Pellegrini non garantisce continuità per via della sua fragilità muscolare. (...) Massara lavorerà principalmente sul mercato italiano e francese, dove può contare su contatti e relazioni consolidate che gli permettono di individuare talenti emergenti destinati ad affermarsi ad alti livelli. Per rinforzare il cen-trocampo, Gasperini avrebbe puntato su Matt O'Riley del Brighton ma il Napoli avrebbe recapitato agli inglesi un'offerta da 30 milioni. Sulle corsie si sta monitorando ormai da qualche settimana De Cupyer del Bruges e il brasiliano Wesley, convocato a soli 21 anni dal Brasile di Ancelotti. (...)

(Il Messaggero)