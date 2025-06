Mancini deluso, Gasperini lo aspetta a Trigoria. Con lui vuole riprendersi l'azzurro

Idolo e punto fermo a Roma, ma (quasi) mai preso in considerazione dal ct Spalletti. La mancata convocazione di Gianluca Mancini in Nazionale aveva già fatto rumore nei giorni scorsi, ma nella giornata di ieri le polemiche sono aumentate. Il motivo? Al posto dell'infortunato Buongiorno è stato chiamato Luca Ranieri, difensore della Fiorentina. Mentre nessuno ha sostituito Acerbi che non ha risposto presente. Una scelta che Spalletti ha spiegato in questo modo: «Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini. Avevamo deciso di fare un gruppo abbastanza ristretto ma quei 7-8 giocatori che non rientrano in questi 23 non sono stati dimenticati».

Parole che neanche a dirlo hanno scatenato l'ira dei tifosi giallorossi che si è palesata nel solito tam tam sui social e nelle radio locali: «È il solito anti romanista». [...] Gianluca Mancini è al secondo posto per palloni intercettati, rubati e per duelli vinti. Mancini non veste la maglia azzurra dalla sconfitta contro la Svizzera del 29 giugno. Dall'estate scorsa nessuna chiamata, neanche dopo l'ottima seconda parte di stagione con Ranieri. [...]

Così Mancini senza Nazionale si godrà un mese di vacanza. [...] Poi a luglio sarà a disposizione di Gasperini per la prima parte del ritiro (a Trigoria). La seconda, invece, è in programma in Inghilterra. [...]

(Il Messaggero)