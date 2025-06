Manchester United, Dorgu al lavoro per l'inizio della stagione: l'ex Lecce si allena con la maglia della Roma (FOTO)

Non è passato inosservato lo scatto di Dorgu, talento del Manchester United, mentre si allenava in vista dell'inizio della prossima stagione. L'esterno, infatti, è stato immortalato con la maglia della Roma, scatenando qualche polemica tra i tifosi dei Red Devils. Al momento non si registrano voci di un possibile interessamento giallorosso, visto anche l'alto investimento fatto dallo United per prenderlo dal Lecce.

Patrick Dorgu working hard ahead of pre-season. ? pic.twitter.com/izcU9FB3cy — UF (@UtdFaithfuls) June 21, 2025