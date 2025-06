Ma Sir Claudio sposa ancora la Roma: vuole rispettare il patto con i Friedkin

LEGGO (F. BALZANI) - Claudio Ranieri sposa la Roma ancora una volta anche se le avance azzurre proseguono insistenti. La storia tra il "ragazzo" di San Saba e il club giallorosso ha vissuto ieri un altro capitolo d'amore messo a dura prova dalla possibilità di guidare la Nazionale verso il Mondiale.

Sembra però troppo solida la stretta di mano data ai Friedkin e Gasperini da Ranieri che - dopo qualche giorno di riposo in Calabria - vuole riprendere a lavorare per costruire il progetto Roma declinando cortesemente l'invito di Gravina, poco gradito dal club visto che l'ex tecnico è sotto contratto.

Così come lo è Mile Svilar per il quale si fa sempre più forte il pressing di Milan e Manchester United. E per convincere la Roma, ancora lontana dal trovare un accordo per il rinnovo del portiere, potrebbero entrare due contropartite gradite. I rossoneri, infatti, metterebbe sul piatto Saelemaekers e i 20 milioni derivati dalla cessione di Maignan al Chelsea mentre a Svilar è stato offerto uno stipendio da 3,3 milioni.

Da Manchester, invece, è in uscita Garnacho visto il rapporto logoro con Amorim. E proprio l'argentino in questi giorni si trova nella capitale con la compagna e blogger Eva Garcia che ieri ha postato un emblematico: «Tutte le strade portano a Roma». Garnacho, 20 anni, ha tutte le caratteristiche giuste per il gioco offensivo di Gasp e ha uno stipendio alla portata oltre al passaporto spagnolo. I Red Devils sono interessati anche a Ndicka che però non sembra intenzionato a lasciare la Capitale.

E mercato anche per le giovanili: in arrivo a parametro zero Zelezny, ex portiere della Juve under 20 e il georgiano Giorgi Tsetskhladze, centrocampista classe 2005 della Dinamo Tbilisi.