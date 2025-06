L'uomo delle favole: re d'Inghilterra con il Leicester. Il mito di Ranieri

Un altro testaccino al capezzale dell'Italia, forse. Cinquantuno anni fa, l'allora 69enne Fulvio Bernardini, ex giocatore della Roma negli anni Trenta, quando il campo di Testaccio era la casa dei giallorossi, venne chiamato a rifondare il nostro calcio dopo il disastro al Mondiale del 1974. [...] Oggi la federazione vorrebbe affidarsi al 73enne Claudio Ranieri, che a Testaccio, Roma, è nato e cresciuto e che alla Roma, come Bernardini, ha dedicato un bel pezzo di vita. [...]

La Nazionale ha bisogno di qualcuno che la ripari. Ranieri è perfetto. [...] Ha preso il Cagliari in C1 e l'ha riportato in A con una doppia promozione. Ha resuscitato la Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori sprofondata in B. Ha vinto coppe a Valencia, in Spagna. Ha accettato il Monaco nella Ligue 2 di Francia e l'ha fatto risalire in Ligue 1. Ha vinto la Premier con il Leicester. [...]

L'uomo della favola Leicester è un domatore di leoni, come dimostra l'episodio dell'aprile 2010, quando, allenatore della Roma, all'intervallo di un derby e sotto di un gol, tolse Totti e De Rossi per inserire Taddei e Menez. [...]

Se diventerà ct, non aspettiamoci pozioni magiche né colpi d'ala. Ranieri andrà sul concreto, aggiusterà quel che è rotto. Accorcerà le distanze tra le linee e compatterà la squadra, toglierà il lucchetto alla parola contropiede, ci restituirà l'identità perduta. [...] Se ci riporterà al Mondiale dodici anni dopo l'ultima volta, diventerà un padre della patria calcistica.

(gasport)