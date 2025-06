Luis Enrique, Marquinhos e gli altri: vedi Roma e poi vinci la Champions

Tutte le Champions portano a Roma. Facendo marcia indietro, le strade di molti vincitori (o finalisti) conducono proprio a Trigoria. [...] A cominciare dall'allenatore: Luis Enrique. [...] La sua carriera in panchina era cominciata proprio con la Roma. Stagione 2011/12: un matrimonio difficile, complice la presenza di una rosa non proprio da scudetto. [...] In porta tornerebbe invece Alisson Becker, che nella sua prima esperienza giallorossa (2016/17) era la riserva di Wojciech Szczesny. Qualche tempo dopo [...] il brasiliano avrebbe fatto le valigie direzione Liverpool. [...] Qui, nel 2019, vince la Champions League.

Davanti al portiere due centrali super: Marquinhos, fresco vincitore del torneo. [...] Accanto a lui Antonio Rudiger. Dopo aver lasciato la Roma, il difensore tedesco ha fatto il bis: prima con il Chelsea (2021) poi con il Real Madrid. [...] Anche sulle fasce una coppia vincente: a sinistra Emerson Palmieri: [...] a destra Maicon. [...] E ora il centrocampo, a tre, dal sapore nostalgico. Carlo Ancelotti (alla Roma dal 1979 al 1987). [...] A completare il reparto Miralem Pjanic [...] e Henrikh Mkhitaryan. [...] Infine un tridente insolito, con doppio centravanti: Edin Dzeko, finalista con l'Inter due anni fa, e Rudi Voller. [...] Chiude l'undici titolare Mohamed Salah. [...] Per la serie: vedi Roma e poi vinci la Champions. Con un'altra maglia.

(la Repubblica)