Lucumì il preferito, ma c'è la clausola. United e Newcastle tentano Ndicka

Otto giorni al 30 giugno. E' questa la data segnata in rosso sul calendario di Frederic Massara che dovrà chiudere al più presto delle operazioni in uscita per poter cominciare a pensare al mercato in entrata. [...] Leandro Paredes è pronto a salutare la Roma. [...] Il Boca dopo il Mondiale metterà sul piatto i 3,5 milioni della clausola rescissoria. Capitolo Shomurodov: piace all'Istanbul Basaksehir che è pronto ad offrire 7 milioni. [...] Oggi si apre la finestra di mercato per i riscatti e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Zalewski all'Inter. Altri 6,5 milioni. [...] In stand by la cessione di Angelino all'Al-Hilal. [...] Lo spagnolo ha accettato un ingaggio faraonico da 10 milioni a stagione, mentre la Roma è pronta ad incassarne 23 più 2 di bonus.

Una cifra che permetterebbe di non sacrificare Evan Ndicka. [...] Su di lui ci sono Manchester United e Newcastle. [...] Per rinforzare la difesa il preferito è Lucumì. La clausola da 28 milioni di euro scadrà il 10 luglio e fino a quel giorno la Roma non presenterà offerte. [...] Le altre opzioni sono Cresswell del Tolosa e Goglichidze dell'Empoli. [...] Nei toscani c'è un altro giocatore in uscita che piace molto a Gasperini: il centrocampista Tino Anjorin. [...] Caccia al vice Dovbyk. Il Leeds è in vantaggio per Krstovic, occhi su Boving. [...] Fari puntati anche su Paixao e Ezzalzouli.

(il Messaggero)