L'Ostiamare di De Rossi premiato in Campidoglio

Nel cuore di Roma De Rossi e i ragazzi dell'Under 19 dell'Ostiamare sono stati premiati dal Sindaco Gualtieri per la vittoria del campionato juniores. Daniele ha parlato del progetto Ostiamare: "I ragazzi hanno vinto esprimendo un bel calcio ma soprattutto comportandosi bene. Questo trionfo non aumenterà la nostra voglia di investire, perché quella c'è sempre stata. Ostia deve ambire ad essere un sostegno per Roma e Lazio". [...]

De Rossi ha anche parlato della Nazionale: "L'Italia sarà sempre una squadra che attinge dai giovani. A volte si tende a considerare giovani giocatori che non lo sono più. Si dovrebbe andare a cercare un po' più in basso come fanno altri".

(il Messaggero)