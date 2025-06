L'Italia contro la Germania aspetta il leader Baldanzi

Sarà una serata di gala. E l'Under 21 vuole indossare l'abito migliore. Domenica sera, ore 21, "prime time" sulla rete ammiraglia di Stato: Italia-Germania. (...) Dopo aver conosciuto la prossima avversaria e mezza giornata di riposo, ieri la squadra di Nunziata si è rimessa al lavoro: ranghi completi per la seduta della mattina. Anzi, ranghi quasi completi: unico assente Tommaso Baldanzi, il ragaz-zo da recuperare assolutamente per la sfida ai te-

deschi. Il fantasista della Roma si è annunciato al torneo come uno dei possibili protagonisti: subito in gol contro la Romania, aggiungendo anche un palo in una prestazione da leader a tutto campo. Confermatissimo con la Slovacchia, quando però è stato costretto a uscire dopo 18 minuti della ripresa: uno slalom dei suoi al limite dell'area, interrotto dal tackle dello slovacco Rigo. Niente di grave al ginocchio destro, ma da quel momento Tommasino è praticamente rimasto a riposo per recuperare: da domenica, soltanto terapie e un po' di piscina. Oggi dovrebbe tornare a spingere con il gruppo. Il piccolo vantaggio di essere arrivati secondi nel girone è quello di avere un giorno in più di riposo/lavoro rispetto alla Germania. (...)

(gasport)