L'Italdonne con 3 laziali e 4 romaniste

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Il ct Soncin ha diramato la lista delle 23 Azzurre che parteciperanno all'Europeo che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio (primo impegno delle italiane il 3, contro il Belgio; nel gruppo B anche Spagna e Portogallo). Confermate le giallorosse Di Guglielmo, Linari e Giugliano, ormai punti fermi della Nazionale, e torna tra le convocate anche Greggi, dopo che a marzo si è sottoposta ad un intervento alla spalla che le ha fatto finire anzitempo la stagione; esclusa dopo il raduno di Coverciano invece Giacinti. Sponda Lazio ci saranno Oliviero, Goldoni e Piemonte.

Portieri: Baldi, Durante e Giuliani; difensori: Boattin, Lenzini, Piga e Salvai; centrocampiste: Caruso, Schatzer, Serturini e Severini; attaccanti: Beccari, Bonansea, Cambiaghi, Cantore e Girelli. Restano con la squadra anche Gilardi, Bergamaschi, Rosucci e Galli per il restante periodo di preparazione. "Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza delle nostre qualità", il commento del ct Soncin. Oggi giorno libero e domani ritrovo a Roma per la partenza per Weggis. Intanto Luca Rossettini è nel mirino della Roma per sostituire Spugna: l'ex difensore dal 2022 guida la Primavera del Padova.