L'era Gasp: è il giorno del contratto, per il mister un triennale

LEGGO (F. BALZANI) - Sei giugno 2025, l'era Gasp ha inizio. E sarà una vera rivoluzione a Trigoria con la garanzia di Claudio Ranieri e l'appoggio incondizionato dei Friedkin. Oggi, infatti, a meno di sorprese verrà messo nero su bianco il rapporto tra il tecnico piemontese e la Roma che prevede un triennale da circa 5 milioni a stagione più bonus in caso di qualificazione in Champions. Ieri tutte le parti erano a Trigoria per formalizzare le clausole e limare gli ultimi dettagli, operazione riuscita in serata e annuncio previsto in queste ore con tanto di foto di rito e prime dichiarazioni al sito ufficiale. Gasperini è arrivato al centro sportivo intorno alle 9,30 di ieri mattina insieme al suo agente e al CEO Vitali ed è uscito 7 ore dopo. Poi ha avuto modo di parlare con Ranieri e Ghisolfi per stabilire i programmi estivi: raduno a Trigoria intorno al 10 luglio, poi seconda parte del ritiro ad agosto a Burton in Inghilterra. Ma soprattutto si è parlato delle prossime mosse di mercato. Compresi i giocatori di rientro dai prestiti con attenzione specifica per Kumbulla, Hermoso, Abraham e del primavera Seck che potrebbe essere aggregato in prima squadra. In entrata si cercano 4 titolari: un difensore centrale, un esterno destro, un trequartista e un numero nove. Per la prima casella i nomi cerchiati in rosso sono quelli di Balerdi e Lucumì mentre in serata si è sparsa la voce di un suggestivo ritorno di Ibanez. In attacco ritorno di fiamma per Raspadori che Gasperini voleva già a Bergamo e andrebbe ad agire alle spalle della prima punta. L'attaccante vuole giocare titolare per non perdere l'eventuale Mondiale e gradirebbe la destinazione.