Last minute. Angelino-Arabia, non è finita: si fa avanti l'Al-Nassr di CR7

LEGGO (F. BALZANI) - Un ponte tra Roma e l’Arabia per sbloccare il mercato. Che in uscita potrebbe vedere la partenza di Angelino. Dopo il naufragio last minute all’Al-Hilal, infatti, ora per lo spagnolo si è fatto sotto l’Al-Nassr di CR7. Fino a ieri sera non c’era ancora un’offerta ufficiale che però potrebbe arrivare in queste ore. La Roma è disposta a cedere Angelino per 20 milioni in modo da ottenere la famosa plusvalenza che permetterebbe al club di evitare sanzioni Uefa. Sull’esterno c’è anche l’interesse di Sunderland e Atletico.

E proprio dall’Arabia potrebbe arrivare un rinforzo a centrocampo vista la candidatura di Kessiè. L’ex Milan vuole lasciare l’Al-Hilal e si è offerto a Gasp che lo ha fatto esplodere ai tempi di Bergamo. Lo scoglio è lo stipendio: oggi Kessié percepisce 12 milioni, la Roma non potrebbe andare oltre i 4,5. Si studia la spalmatura e la fattibilità. In attacco, invece, Krstovic ha messo in stand by il Leeds. La Roma è pronta a farsi sotto e considera anche Mikautadze in uscita dal Lione retrocesso. Fronte cessioni: Shomurodov ha detto sì alla Cremonese, ora la Roma si aspetta un’offerta da 8 milioni. In uscita anche Kumbulla corteggiato dal Verona anche se l’albanese vorrebbe convincere Gasp. Questione stadio, arriva la bacchettata di Gualtieri: "Poteva essere costruito un anno prima, ma è la Roma ad aver avuto stop and go. Noi siamo stati rapidissimi".