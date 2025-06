L'assessore all'Urbanistica: «La Roma finirà gli scavi entro tre mesi»

Passi in avanti a Pietralata verso lo stadio della Roma. L'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha annunciato che «Roma Capitale è finalmente rientrata in possesso dell'area occupata abusivamente da oltre 20-30 anni da un autodemolitore». L'attività si troverebbe su un terreno comunale, necessario al progetto giallorosso. [...] Da capire le tempistiche di consegna del progetto definitivo dello stadio da parte della società, inizialmente prevista in primavera e poi slittata all'estate. Intanto l'assessore rassicura sul verde: «Tutta l'area sarà immersa in un enorme parco. Su questo punto abbiamo chiesto all'As Roma di lavorare con grande attenzione. Si tratta di quasi 93 mila metri quadrati, 8000 mq di aree attrezzate e l'impianto di 819 nuovi alberi. Rispetto allo studio di fattibilità, abbiamo voluto che un'area inizialmente prevista a cavea fosse sostituita da uno spazio naturale con due differenti tipologie di verde: una più urbana e un'altra di forestazione».

(Il Tempo)