L'algoritmo chiamato normalità

Nella Roma ora ci sono tre uomini di calcio. Nei settori chiave: direzione sportiva , Frederic Massara, area tecnica (presidente in pectore, senior advisor, garante, ex misteri chiamiamolo come vogliamo), Claudio Ranieri e ovviamente, un allenatore "vero'', chiamato Gasperini. La normalità a volte diventa notizia: e il paradosso è proprio questo. Dopo anni di appelli, di vane speranze, di indigestioni di algorinni, a Trigoria hanno preso una strada diversa (e giusta): hanno capito che il calcio si sviluppa dalle idee di uomini di calcio. (...) Nel recente passato gli allenatorisono stati abbandonati al loro destino, soli tra i soli, vedi Mourinho, i cui appelli sono stati centrifugati nel vuoto. In questi anni abbiamo visto segetati inventarsi direttori sportivi, novelli dirigenti calarsi in un ambiente lontano dai loro parametri e arroganti naviganti invasi dal proprio egocentrismo. Serviva un dirigente italiano, che conoscesse il nostro calcio, nel caso di Ranieri, che conoscesse Roma e la Roma. Un allenatore strutturato, e vincente, non più la scommessa di turno, troppo spesso impallinata al primo errore. Serviva infine un ds esperto, stimato da tutto l'ambiente e il fatto che abbia già lavorato a Trigoria non può che aiutare. (...)

(Il Messaggero)