La voglia di Pellegrini. Tanto lavoro a Trigoria

Pellegrini non si arrende. Sono giorni intensi tra palestra e terapie. Il capitano della Roma, reduce dalla peggiore stagione della sua carriera in giallorosso, sta trascorrendo molto tempo a Trigoria, lavorando per accelerare dall'infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra. [...] L'annata appena conclusa è stata pesantissima per Pellegrini. Tra prestazioni sottotono, incomprensioni tattiche e un infortunio che è stato la ciliegina su una torta avvelenata, Lorenzo non è riuscito a dare una mano concreta a Ranieri. [...] Il tempo stringe non solo per il recupero fisico, ma anche per le scelte da fare nell'immediato. Il contratto di Pellegrini è in scadenza la prossima estate. Perderlo a zero sarebbe una sconfitta per la Roma. [...] Conte, infatti, è un estimatore di lunga data del centrocampista. Non è escluso che possa tornare alla carica in estate. Un discorso simile vale anche per l'Inter. Dall'altra parte c'è in ballo il rinnovo del contratto: una priorità assoluta in caso di permanenza. Tutto o quasi dipenderà da Gasperini. Il suo arrivo potrebbe rappresentare la svolta decisiva per Pellegrini, un giocatore sofisticato che sulla carta segna e fa segnare. Le qualità del capitano non sono mai state messe in discussione: visione di gioco, tecnica e un legame viscerale con la maglia giallorossa potrebbero i concetti da cui ripartire. [...] Riuscire a rilanciarlo sarebbe una vittoria non solo per Gasperini ma per l'intera Roma. [...] Per ora, a Trigoria, Lorenzo lavora in silenzio, con la determinazione di chi sa che le prossime settimane potrebbero essere quelle della rinascita o dell'arrivederci.

(Corsport)