La terza volta di Massara: subito il dossier cessioni poi il contratto di Svilar

Per la terza volta, Ricky Massara sarà il direttore sportivo della Roma. Oggi è atteso il comunicato ufficiale del club, che ieri ha formalizzato la separa-zione con Florent Ghisolfi. Più che un ritorno, quella di Massara è una scelta di continuità tecnica e garanzia operativa: il ds ha già lavorato a Trigoria accanto a Sabatini, ha ricoperto due volte lo stesso ruolo, conosce l'ambiente e sa come muoversi. È il profilo che Ranieri ha suggerito per dare solidità a un nuovo corso che parte con Gasperini in panchina e un obiettivo preciso: ricostruire, senza sbagliare. (...) Servono cessioni. Le Fée al Sun-derland (24 milioni), Dahl al Benfica (11) e Zalewski all'Inter (6,5 milioni) non sono sufficienti. A Trigoria contavano su Angelino, promesso all'AL-Hilal per 23 milio-ni di euro: trattativa rallentata e

forse saltata (almeno per ora) che è costata il posto proprio a Ghisolfi. La cessione di un big risolverebbe tutto. Ma se su Svilar continuano i segnali positivi, l'altro nome che potrebbe essere sacrificato è quello di N'Dicka, eletto nei giorni scorsi miglior calciatore ivoriano dell'anno. Un'opzione a cui nessuno vuole (ancora) pensare, in attesa di concludere operazioni secondarie prima del 30 giugno. Intanto Massara si è messo subito al lavoro. Nel pomeriggio di ieri è partita la prima telefonata: all'agente di Mile Svilar, per dare continuità al lavoro di Ranieri delle scorse settimane sul rinnovo di contratto e chiudere la telenovela prima del raduno. (...) Oggi tocca di nuovo a lui. Per sistemare i conti, risolvere i rinnovi, progettare il futuro. Un direttore sportivo esperto, rispettato, già di casa. (...)

(La Repubblica)