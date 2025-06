La stagione riprenderà il 10 luglio: poi il tour inglese e le amichevoli

Le prime giornate romane di Gian Piero Gasperini, saranno caratterizzate da summit per disegnare la Roma del futuro. Sta iniziando a conoscere la città e resterà in un hotel in zona EUR ancora per qualche giorno. La prima missione è quella di programmare l'estate. Si partirà il 10 luglio con il raduno a Trigoria. Poi i primi di agosto la squadra volerà in Inghilterra, a Burton upon Trent. La tournee dovrebbe durare un massimo di 10 giorni, con ancora da decidere le amichevoli. Sicuramente se ne disputeranno due a Roma di cui una contro il Latina. Altre due, invece, fuori dall'Italia: la prima contro il Lens, mentre, la seconda contro l'Everton. [...] Gasperini farà una valutazione su tutta la squadra a partire da Paulo Dybala che aspetta una chiamata dal club per il futuro. Il tecnico della Roma ha iniziato a studiare anche la Primavera, mentre, al matrimonio di Scamacca ha avuto i primi contatti con Pellegrini ed El Shaarawy, che ha offerte dall'Arabia Saudita ma vorrebbe rimanere per giocarsi le sue carte. Intanto, oggi alle 18:30 verrà svelato il calendario della prossima Serie A. Il battesimo di Gasperini all'Olimpico è fissato per il 24 agosto. A metà giugno partirà la campagna abbonamenti, l'obiettivo è quello di staccare almeno 30mila tessere.

(Il Messaggero)