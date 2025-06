La spinta del Campidoglio: "Nell'area ci sarà più verde"

Il mantra è sempre lo stesso: «Lo stadio pure si fa». Parola di Roberto Gualtieri che, non più tardi di una settimana fa, ha anche aggiunto: «Anzi, lo dico alla romana: "se fa". L'ottimismo a Palazzo Senatorio è ripetuto a tutti i livelli. Anche se non tutto è risolto. È sempre Gualtieri a parlare: «Adesso c'è l'indagine vegetazionale, ma qualunque sia il suo esito, anche se esistesse un'area agricola minore, esistono dei normali meccanismi di compensazione. Il progetto dello stadio prevede il quadruplo di verde che c'è adesso in quell'area, che sarà fruibile dai cittadini». Nei prossimi giorni, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha in programma di effettuare un sopralluogo nell'area di Pietralata per poter poi comunicare al meglio proprio la questione del parco: "ci sarà molto più verde, più sicuro, fruibile e di qualità rispetto a oggi". Per Veloccia il progetto "va avanti, non vedo altri intoppi. Puntiamo molto sul trasporto pubblico visto che Pietralata è fra le zone a maggiore infrastrutturazione di Roma. Non posso che confermare quel che ha detto il sindaco Gualieri: lo stadio si farà. È un percorso lineare quello che porterà al nuovo stadio, ci confrontiamo costantemente con AS Roma e continuiamo a coinvolgere tutti i soggetti interessati (...) [...] La strada che pare decisamente tracciata è quella delle compensazioni: per ogni albero che la Roma dovrà tagliare, ne dovrà piantare altri. Per inciso: non necessariamente nella zona, ma è sufficiente che siano nel "reticolo" idrografico" dell'area, cioè, in pratica, in tutta Roma.

(Il Messaggero)