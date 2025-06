La società crei il clima giusto per crescere

Aspettando Gasp. Manca l'ufficialità, ma si può dire che ormai sia un dettaglio. [...] E' stata una scelta fortemente voluta soprattutto da Claudio Ranieri che nella sua lista per individuare l'erede di se stesso, aveva messo ai primi due posti i nomi di Fabregas e, appunto, Gasp. [...] A rendere meno problematico il suo arrivo alla Roma, c'è stato anche un allineamento dei pianeti che ne ha semplificato l'accoglienza. Quel preferire la Roma alla "sua" Juventus che pure l'ha cercato quando Conte ha preferito rimanere sotto il Vesuvio, è stato determinante perché il modello Gasp fosse accolto da queste parti con meno malumori di quelli che si potevano prevedere. [...]

Già, un modello. E' quello a cui si è ispirata la Roma per partire, finalmente, con un progetto proiettato nel tempo. Prendendo Gasperini, la Roma ha scelto di intraprendere una strada avendo in testa un modello preciso. Per riuscirci c'è la necessità che ora la società giallorossa costruisca tutto il resto, creando intorno al prescelto tutto quello che Gasperini ha avuto a Bergamo. [...] Nella Roma attuale c'è altrettanta competenza, conoscenza, organizzazione? A parte Ranieri, noi ne vediamo poca. Sarà il caso che si provveda. [...]

(la Repubblica - P. Torri)