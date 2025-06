La Samp a De Rossi o Foti

Daniele De Rossi in prima fila, Lillo Foti subito dietro. La nuova Sampdoria punta un allenatore giovane e che sappia giocare a calcio, cambiando di passo una squadra che ha evitato la retrocessione in Serie C ai playout. Ieri, a Bogliasco, è andato in scena un summit tra il presidente Manfredi e il ds Andrea Mancini a cui seguirà poi un incontro con lo staff che ha guidato la Samp alla salvezza. La conferma di Evani sembra difficile ma non è escluso che nello staff possa rimanere Lombardo. Il nome di De Rossi è quello più gradito anche allo stesso Roberto Mancini che agisce come consigliere del club, ma, per accettare la Serie B ha bisogno di un progetto ambizioso. Altro ex blucerchiato che piace è Lillo Foti, vice di Mourinho alla Roma e al Fenerbahce. Altro nome pesante è quello di Paolo Vanoli.

(tuttosport)