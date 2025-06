La Roma ha fretta: Ndicka sul mercato per salvare Svilar

La scelta a Trigoria ormai è stata presa: Evan Ndicka è sul mercato. [...] Nonostante le cifre precise restino segrete, la Roma è di certo obbligata a mettere in bilancio una plusvalenza tra i 15 e i 18 milioni entro la fine del mese. Praticamente una corsa contro il tempo. [...] Da qualche giorno la Roma ha dato mandato a diversi intermediari di trovare offerte. Base d'asta 30-35 milioni di euro. [...]

Angelino è l'altra pedina sacrificabile. Sfumata l'occasione araba, per lo spagnolo ci sono timidi interessi del Sunderland, neopromosso in Premier League. Proprio ai Black Cats è approdato da qualche giorno l'ex ds giallorosso Florent Ghisolfi che potrebbe approfittare dell'emergenza romanista per piazzare il colpo sulla fascia sinistra. [...] Al capitolo plusvalenze non si legge invece il nome di Mile Svilar. Il portiere giallorosso [...] è una delle pietre angolari del nuovo progetto firmato Gasperini. [...]

(la Repubblica)