La Roma di Gasp. Il tecnico ha firmato: "Una grande sfida". Il piano da 5 rinforzi

[...] Gian Piero Gasperini ha vissuto ieri il primo giorno da allenatore giallorosso. [...] "Perché ho scelto la Roma - ha spiegato dopo la firma che lo legherà alla società fino al 2028 -? Perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione". Ed è proprio dalla sintonia con i Friedkin che Gasp è ripartito per lanciare la Roma tra i top club europei attraverso il bel gioco e l'aggressività in campo: "La Roma ha una grande passione dietro, vuole raggiungere dei grandi traguardi". [...] "L'impegno mio e della squadra sarà quello di portare i tifosi dalla propria parte, sarà la prima cosa che si dovrà fare. E lo si potrà fare attraverso delle prestazioni convincenti". [...]

Per rendere possibili i sogni Gasp ha già avviato con Ranieri e il ds Florent Ghisolfi il piano per rinforzare la squadra che non potrà prescindere dall'acquisto di cinque nuovi elementi. A partire da un difensore centrale, che potrebbe essere proprio Jhon Lucumi del Bologna, [...] mentre sono in corso riflessioni anche su un eventuale ritorno dall'Espanyol di Marash Kumbulla. [...] A centrocampo la Roma si è concentrata su due giocatori offensivi di rango come Sven Mijnans dell'Az Alkmaar e Igor Paixao del Feyenoord. [...] Capitolo a parte merita poi il pacchetto offensivo che ha in mente Gasperini. [...] In pole restano sempre Giacomo Raspadori del Napoli e Lorenzo Lucca dell'Udinese. [...]

(gasport)