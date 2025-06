La Roma di Gasp: "È la mia grande sfida"

"Sarà una grande sfida". L'addio di Gasperini all'Atalanta si materializza in una lettera all'Eco di Bergamo nella quale il tecnico spiega le motivazioni che lo hanno indotto a lasciare dopo 9 anni la società nerazzurra. [...] "Ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Perché, vi chiederete, lascio l'Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida". [...] Cosa bisogna aspettarsi da Gasperini? Probabilmente una rivoluzione. Ma non nella rosa. [...] Nel modo di giocare, nella settimana di lavoro, nell'approccio e nella filosofia di gioco. [...]

Costruzione della manovra che si sviluppa a seconda della pressione portata dagli avversari. La base è il 3-4-2-1 che evolve in un 2-3-4-1 con i laterali che si alzano e si allargano. Il punto di forza è nel gioco sulle fasce e in fase difensiva nel pressing uomo a uomo a tutto campo. [...] Gasp è uno che si adatta al materiale che ha. E lo migliora. L'importante è seguirlo. De Ketelaere, ad esempio, è passato da una stagione da zero gol e 1 assist (al Milan) alle ultime due dove ha segnato 24 reti e dispensato 20 assist. [...] A 67 anni sa di giocarsi probabilmente l'ultima chance in una grande piazza. Che magari non ha vinto molto ma resta tale.

(Il Messaggero)