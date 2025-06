La Roma a caccia di gol

Chiamarla rivoluzione offensiva forse è esagerato, però, è un dato di fatto che l’attacco della Roma subirà notevoli cambiamenti in estate. Gli attaccanti che i giallorossi hanno a disposizione non danno i giusti segnali: Dovbyk in Serie A ha segnato 12 gol, Saelemaekers 7, Dybala 6, Soulé 5, Shomurodov 4, El Shaarawy 3, Baldanzi 1. Il tutto per un totale di 38 reti. Meno dei gol segnati dalla coppia Retegui–Lookman. [...] Nessuno dei tre attaccanti è al sicuro e tutti potrebbero anche essere ceduti. E per questo, la Roma monitora sul mercato una soluzione offensiva. Piacciono Krstovic e Lucca. Costano però 25 milioni. Poi c’è Scamacca, che sogna un ritorno in giallorosso. I giallorossi, però, vogliono innesti anche sulla trequarti. Si valutano Gudmunsson, Paixao ed Ezzalzouli.

(corsport)