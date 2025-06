La road map di Gasperini

Da Parigi al Celio. Passando, chissà, anche da Trigoria. In attesa di iniziare ufficialmente la sua avventura come nuovo allenatore della Roma, la road map di Gian Piero Gasperini parte dai campi del Roland Garros e fa tappa nella capitale per il matrimonio di Gianluca Scamacca. (...) Forse già domani, a margine del matrimonio, Gasperini farà il suo primo ingresso a Trigoria per apporre la firma sul contratto fino al 2028. Un passaggio obbligato per le foto di rito e la stesura del comunicato ufficiale. Gasp rilascerà anche le prime dichiarazioni da allenatore della Roma ai canali del club e incontrerà il ds Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri per programmare la preparazione. Il ritiro dovrebbe iniziare attorno al 10 luglio a Trigoria e prevedere una settimana di trasferta in Inghilterra ad inizio agosto, nel quartier generale della Football Association a Barton. (...)

(La Repubblica)