La nuova Roma: giovani e vincenti, la missione di Gasp

La risoluzione ancora non c'è ma ieri l'Atalanta ha intanto ufficializzato l'addio a Gasperini, ringraziandolo dei 9 anni trascorsi insieme. [...] Qualche giorno ancora e una volta sistemata la questione anche a livello burocratico, la Roma potrà annunciarlo. Gli obiettivi sono chiari: il ritorno in Champions, in primis. Ma anche un'attenzione al vivaio che per la prima volta - dal 1997-98 - non ha visto nemmeno un calciatore della Primavera esordire in Serie A. E proseguendo su quest'onda, un occhio particolare ai giovani, anche in fase di acquisizione del cartellino. [...]

Del resto, l'oro di Zingonia in questi anni non è passato inosservato. A febbraio, Gasp ha ricevuto il premio Bearzot con la seguente motivazione: «È l'italiano migliore in questo momento come percentuale di valorizzazione di calciatori formati non solo per la Nazionale, ma come patrimonio di tutto il calcio italiano». [...]

Roma non è Bergamo e il tempo e la calma di integrare e permettere di sbagliare ai ragazzi spesso e volentieri viene meno. Ma la voglia di andare a pescare anche sul mercato più Koné e meno Hummels e Hermoso, è ben chiara alla Roma. [...]

La parola d'ordine sarà dunque qualità. Perché chi pensa che Gasperini prediliga la fisicità a chi sa giocare a pallone, dovrà presto ricredersi. [...]

(Il Messaggero)