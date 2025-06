La normalità è la nuova genialità

In ordine volutamente alfabetico: Berardi, Calvo, Costanzo, De Rossi, De Sanctis, Fienga, Fonseca, Ghisolfi, Gombar, Juric, Krauss, Mourinho, Pietrafesa, Pinto, Qaddourah (per tutti Juma), Rabuano, Ruocco, Scalera, Souloukou, Van den Doel, Vergine, Vitali, Wendell e Zubiria. [...] Sono i professionisti segati - fra Trigoria e l'Eur, di solito il martedì - dai Friedkin in meno di cinque anni, le teste e le testine tagliate per arrivare fatalmente alla coppia Ranieri-Gasperini, 140 anni in due e tanta competenza, esperienze diffuse, e grinta, scaltrezza, conoscenze, lucidità, profitti e successi garantiti al club. Della lista fanno parte Mourinho the best, De Rossi e Fienga: mi auguro che non si offendano, se lo facessero ad ogni modo li capirei. [...] Vedendo uno di fianco all'altro Claudio e Gian Pier ho provato un certo piacere. Nei loro occhi e nelle parole che hanno pronunciato c'era e c'è tutto ciò che in questi anni è mancato alla Roma e all'intero movimento: sostanza e un linguaggio e dinamiche di calcio comprensibili. L'allenatore in pensione e quello in missione si compensano, integrano: Gian Piero ha un carattere che è l'opposto di quello di Claudio il quale ha peraltro ammesso di averlo trovato antipatico. [...] Claudio è furbo e malizioso, ne ha viste tante ed è capace di farti credere con il sorriso che la terra è piatta. [...] Alla Roma lui ha portato la normalità. Preziosissima: oggi la normalità è la nuovo genialità. [...]

(I. Zazzaroni - Corriere dello Sport)